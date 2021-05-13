Общенациональное движение «Жаңару» повышает антикоррупционную грамотность в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного «Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры» общенациональное движение против коррупции «Жаңару» проводит серию онлайн-лекций по развитию «нулевой терпимости» к коррупции с региональными неправительственными организациями, передает МИА «Казинформ».

Целью данных лекций является формирование «нулевой терпимости» к проявлению коррупции в сфере предоставления государственных услуг путём вовлечения в антикоррупционное движение представителей гражданского сектора. Повышение правовой грамотности населения, качества нормативно-правовых актов, формирование антикоррупционного мировоззрения, информирование населения о ходе реализации антикоррупционной политики государства, оказание конкретной помощи. А также организация дискуссионных и обучающих площадок с привлечением представителей гражданского общества и проектных офисов «Adaldyq alany».

Эксперты озвучили свои предложения и рекомендации по расширению мер противодействия коррупции. В частности, руководитель центрального аппарата РОО «ЖАҢАРУ» Мэлс Семгалиев отметил актуальные вопросы этой темы. Предложил усилить совместную работу с депутатами Парламента и гражданским обществом.





В лекциях также принимает участие руководитель проектного офиса «Adaldyq alany» Министерства информации и общественного развития РК - внештатный советник министра Тимур Джумурбаев. Он рассказал о проводимой работе государственного органа по формированию коррупционной культуры, а также снижения коррупционных рисков.

- Одна из главных задач проектного офиса - это повышение антикоррупционной грамотности, комфортная среда для услугополучателей и открытость государственного органа. Для этого мы активно вовлекаем экспертов из числа НПО для совместной работы. Сейчас ведомство проводит внутренний анализ коррупционных рисков, куда тоже вовлечены представители гражданского общества. В целом, Министерством проводится эффективная работа по направлению «Adaldyq alany», - отметил внештатный советник министра.

Нужно отметить, что грант реализуется при поддержки НАО «Центр поддержки гражданских инициатив. Лекции и экспертные обсуждения уже прошли в гг. Нур-Султан, Алматы и Восточно-Казахстанкой области. Организаторы предполагают охватить все регионы Казахстана. В мероприятиях принимают участие представители НПО, политических партий, высших учебных заведений, государственных органов, также в проект активно вовлекаются представители офисов «Adaldyq alany».



