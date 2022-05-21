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    Обрушение крыши на стадионе в Шымкенте - полиция ведет расследование

    21 Мая 2022, 23:29

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По факту обрушения крыши во время футбольного матча между командами «Аксу» и «Ордабасы» на центральном стадионе в Шымкенте начато досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

    «Сегодня, на пульт «102» Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение об обрушении крыши на стадионе. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа. По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по ст. 278 УК РК «Недоброкачественное строительство». Назначены все необходимые экспертизы», - говорится в сообщении полиции.

    Как ранее сообщалось, сегодня в 21-20 в Шымкенте по улице Майлы кожа Аль-Фарабийского района из-за усиления ветра (порывы достигали 20 м/с) произошел срыв кровли основного здания стадиона им. Кажымукана. Жертв и пострадавших нет.

    В ДЧС города сообщили, что на месте происшествия сотрудники службы пожаротушения ведут работы по разборке сорванной ветром кровли.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Шымкент
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