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    Обрез и 20 патронов изъяли у жителя Кентау

    23 Декабря 2022, 11:27

    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области изъяли обрез и 20 патронов изъяли у жителя Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области выявили факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники УБОП по подозрению в хранении оружия установили жителя Кентау. В результате обысковых мероприятий полицейские изъяли обрез 16 калибра и около 20 патронов. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.


    Фото: polisia.kz
    Туркестанская область Борьба с преступностью Происшествия
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