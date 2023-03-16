Образование, здравоохранение, культура – три кита партии Respublica

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В прямом эфире телеканала «Хабар» проходят дебаты между представители политических партий. Каждый представитель партии рассказывает, как их партия может существенно изменить жизнь казахстанцев. Председатель политической партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров обозначил главные задачи, над которыми они будут работать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотели бы сказать, что наша страна находится в большом кризисе. На предыдущих дебатах наша сопредседатель очень хорошо об этом рассказала, что расходы нашей страны составляют 21 трлн тенге, а налоговые сборы всего 17 трлн тенге. Наша страна на сегодня 4 трлн тенге не добирает. Можно признать, что мы практически в предбанкротном состоянии и находимся в кризисе. Наша команда и наши все сопредседатели - антикризисные менеджеры. Взять Руслана Берденова, он поднял с нуля Еврофарм. Взять Динару Шукижанову, заброшенный дизельный завод, о котором все забыли, превратила во всем известный Агромашхолдинг, который собирает разного рода технику как трактора, так и комбайны. Я также практически падающий агрохолдинг за пять лет превратил в агрохолинг №1 нашей страны», - сказал председатель партии Respublica.

По его словам, назрели очень важные необходимые изменения с точки зрения улучшения бизнес-среды.

«Мы хотим, чтобы каждый наш гражданин был свободен. Что такое свободен? Свобода заключается в том, когда ты здоров, образован, культурен. Поэтому мы в своей программе обозначили три основных главы. Первая глава затрагивает именно образование, где нам необходимо улучшить образование с точки зрения выравнивания, чтобы была справделивость как на селе, так и в городе. Второе – улучшение здравоохранения. Нам нужно расширить скрининг, внедрять превентивное здравоохранение не после того, как наступила болезнь. Нам необходимо работать на здоровье нации до возникновения реальной болезни. Также нам необходимо работать над культурой. Я посмотрел первые дебаты. Если у нас даже культура на уровне политики такая, что можно говорить о культуре нашей нации? Нам необходимы существенные изменения с точки зрения культуры, и мы видим это возникновение культуры через развитие языка», - добавил Айдарбек Ходжаназаров.

В прямом эфире телеканала «Хабар» проходят теледебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента. В дебатах принимают участие Ерлан Кошанов - от партии AMANAT, Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл», Айдарбек Ходжаназаров - от партии Respublica, Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана, Азаматхан Амиртаев - от партии «Байтақ», Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», а также Нурлан Ауесбаев - от Общенационально социал-демократической партии.



