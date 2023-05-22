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    Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа

    22 Мая 2023, 20:23

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По всей протяженности реки Иртыш в Павлодарской области предусмотрено 8 точек слива препарата для борьбы с гнусом, которые были рекомендованы научной группой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Фенологические наблюдения показали, что настало оптимальное время для проведения обработки русла Иртыша. Обработка реки будет проведена в два этапа. По всей протяженности реки предусмотрено 8 точек слива препарата для борьбы с гнусом, которые были рекомендованы научной группой», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.


    Биопрепарат будет сливаться с барж и лодок с начальной точки села Бескарагай и вниз по течению до границ Омской области. Через 10 дней начнется второй этап обработки. Будут обработаны основные протоки, параллельно с баржами обработка будет вестись мобильно с лодок, отметили в администрации региона.


    «Особое внимание необходимо уделить обработке отдельных проток Белая, Подстёпка, Талинка, Тюлька, Каратунь и проток района Аккулы. Для предотвращения вспышки выхода мошки должен быть полный охват», - сказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.
    Также аким Павлодарской области в ходе поездки в район Аккулы проверил капитальный ремонт сельского Дома культуры и школы в ходе программы «Ауыл ел бесігі» в селе Жамбыл. В селе Кызылкогам он ознакомился с ходом строительства водопровода.

    Ранее сообщалось, что в ряде районов Павлодарской области начали авиационную и локальную обработки против гнуса.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Акимат Общество Павлодар
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