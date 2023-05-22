Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По всей протяженности реки Иртыш в Павлодарской области предусмотрено 8 точек слива препарата для борьбы с гнусом, которые были рекомендованы научной группой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Фенологические наблюдения показали, что настало оптимальное время для проведения обработки русла Иртыша. Обработка реки будет проведена в два этапа. По всей протяженности реки предусмотрено 8 точек слива препарата для борьбы с гнусом, которые были рекомендованы научной группой», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.
Биопрепарат будет сливаться с барж и лодок с начальной точки села Бескарагай и вниз по течению до границ Омской области. Через 10 дней начнется второй этап обработки. Будут обработаны основные протоки, параллельно с баржами обработка будет вестись мобильно с лодок, отметили в администрации региона.
Ранее сообщалось, что в ряде районов Павлодарской области начали авиационную и локальную обработки против гнуса.