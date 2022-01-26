Оборотный механизм: как в столице стабилизуют цены на социально значимые продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2020-го года стабфонд Нур-Султана стабилизирует цены посредством «оборотного механизма» – выдачу льготных займов со ставкой вознаграждения 0,01%. Это самая низкая кредитная ставка по стране. За 2020-2021 годы субъектам предпринимательства выдано 24 таких займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По состоянию на январь 2022-го года 19 займов из выданных 24 остаются актуальными, а по остальным пяти средства полностью возвращены. Выдача этих займов направлена на стабилизацию цен продуктов из списка социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), утвержденных Правительством республики.

По действующим займам законтрактовано более 30 тыс тонн продукции. Стабфонд стал активнее работать по «оборотному механизму», так как он показал свою эффективность по сравнению с закупом и хранением продукции на складах. Благодаря льготным займам, больше нет накладных расходов на содержание склада, рабочую силу, логистику и утерю продуктов ввиду особенностей хранения. Ранее при хранении продуктов на складах работа осуществлялась по следующему механизму: товар закупался и выпускался на рынок только в период резкого скачка цен – обычно это период межсезонья. Во время работы стабфонда через механизм закупа и хранения на складе могли долгосрочно храниться лишь восемь наименований социально значимых продовольственных товаров. В основном, это были крупы, бакалея, овощи, а молочную и мясную продукции из-за температурных режимов и короткого срока годности было сложно содержать. Сейчас стабилизированы цены на все 19 наименований СЗПТ.

Благодаря «оборотному механизму» оказывается помощь и бизнесу, посредством выдачи низкопроцентного кредита. Работа с предпринимателями увеличила количество торговых точек. Продукты со стабилизированной ценой реализуются в большинстве крупных торговых супермаркетов города Нур-Султана.

За 2020-2021 годы также были выданы шесть форвардных займов. Форвардные займы направлены на поддержку предпринимателя с самого начального этапа. Например, форвардные займы на овощи направлены на помощь предпринимателям с начала посевного периода до доставки продуктов на полки магазинов.

В договорах, заключенных по «оборотному механизму», учтены многие нюансы: период начала стабилизации цен, объем продукции, точки реализации, также указывается допустимая предельная розничная цена (максимальная).

Для контроля выполнения заключенных договоров стабфондом и акиматом столицы проводится мониторинг. С начала года мониторинг стал ежедневным. Так, проверяются цены и наличие товара на полках. По результатам мониторинга составляется акт. При отсутствии товара на полках и при завышенных ценах сначала проводится профилактическая беседа, а при систематических нарушениях накладывается штраф.

«Мы как стабилизационный фонд проверяем только магазины и предпринимателей, получивших у нас льготные займы. Проверкой других магазинов и магазинов у дома занимается акимат и Агентство по защите и развитию конкуренции. В результате мониторинга местных исполнительных органов с начала года выявлены признаки превышения торговой надбавки в деятельности восьми субъектов бизнеса, однако, важно отметить, что ни один из них не работает со стабилизационным фондом. Акиматом проведена работа по привлечению к ответственности указанных субъектов бизнеса и вынесены предписания в виде «предупреждения». Также в отношении четырех магазинов приняты административные меры по повышению цен. Это магазины «Элит Ет», «Алтай», мясной магазин на Тлендиева и ТД «Жастар», - говорится в сообщении стабфонда.

В случае выявления беспричинного роста цен на продукты жители столицы могут обратиться по следующим номерам: 75-04-65, 74-27-38, 65-16-86.

Льготные займы выдаются по мере обращения субъектов предпринимательства в СПК. Для получения займа предпринимателю необходимо обратиться в ГУ «Управление инвестиций и развития предпринимательства». Все, что требуется от предпринимателя, - подробный план по стабилизации цен, в котором он указывает наименования товаров, объем, точки реализации, предельные цены, а также нужна банковская гарантия, залог, зерновая расписка или другая гарантия. Получить заем может каждый предприниматель, так как абсолютно все отправленные заявки рассматриваются в обязательном порядке. Рассмотрением заявок занимается Комиссия при акимате города.