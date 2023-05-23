Оборонные ведомства Казахстана и Саудовской Аравии налаживают контакты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астану с визитом прибыла делегация Минобороны Королевства Саудовская Аравия во главе с директором Департамента международного сотрудничества бригадным генералом Юсеф бин Абдулрахман Аль-Тассаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В Министерстве обороны делегацию принял заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-майор Асан Жусупов. В расширенном составе также состоялась встреча с начальником департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК полковником Олжасом Хусаиновым.

В мероприятиях также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Республике Казахстан Фейсал Ханиф Аль-Кахтани.

Стороны обсудили возможность установления военного сотрудничества в области военного образования и науки, боевой подготовки и военно-технической сфере. Как отметили участники встречи, первым шагом в установлении отношений между оборонными ведомствами станет создание соответствующей правовой базы.

Для зарубежных гостей было также организовано посещение Национального университета обороны и Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил.