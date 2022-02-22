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    Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев

    22 Февраля 2022, 15:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновленные ставки на утильсбор не повлияют на снижение цен на автомобили. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос возможного удешевления цен на автомобили после введения новой ставки по утильсбору является популярным среди населения. Согласно статистике, отечественные производители не платят утильсбор. В прошлом году было реализовано 105 043 легковых автомобилей, из них 64% - собственного производства, утилизационный сбор не платили. То же самое касается 89% проданных тракторов, 88% комбайнов, 74% автобусов. Поэтому цена останется прежней», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге после заседания Правительства.

    Он также пояснил, почему измененные ставки утильсбора не повлияет и на цену автомобиля, произведенного за рубежом.

    «Я пока не вижу оснований говорить о том, что цены на произведенные за рубежом машины снизятся в ближайшее время. К примеру, если привезут дорогой внедорожник, то не заложат эту сумму в маржу от продажи», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Транспорт Цены и тарифы МИИР РК Утильсбор
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