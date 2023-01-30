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    Обновленные миграционные правила разъяснили в Министерстве внутренних дел

    30 Января 2023, 12:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК разъяснили, как будут действовать обновленные миграционные правила, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Казахстане с 27 января вступили в силу обновленные миграционные правила. По словам представителя ведомства Шугылы Турлыбек, согласно введенным изменениям, иностранцы, пребывающие в Казахстан без визы, смогут находиться в нашей стране 30 дней. Но в течение шести месяцев общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней.

    В прежней редакции Правил данный вопрос не был урегулированным и иностранцы могли по истечению срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым «обновить сроки пребывания».

    «Данные правила, ограничивающие пребывание в стране, не будет действовать для иностранцев, которые оформили в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу. Правила приведены в соответствие с действующей статьей 6 Закона «О миграции населения». Внесенные изменения в Правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в нашу страну с 27 января», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

    В случае установления при въезде в Казахстан факта превышения установленного и разрешенного срока пребывания, Пограничная служба ограничивает въезд в страну согласно статьи 48 Закона «О миграции населения».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МВД РК Общество мигранты
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