Обновленную школу презентовали в селе Актогай Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Образцовую сельскую школу представили в Карагандинской области. В селе Актогай полностью обновили материально-техническую базу опорной школы имени Куляш Байсеитовой. Ее преподаватели обучаются по методологии НИШ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обновить сельскую школу помог Фонд устойчивого развития образования. На средства бизнесменов-меценатов и Фонда «Қазақстан Халқына» он реализует проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности».

Модернизация начинается буквально с порога. На входе в помещение установили интерактивную панель, на которой отображается расписание уроков, занятость учителей, дополнительные занятия и другая информация.

По современным стандартам оборудовали все предметные кабинеты. К примеру, законы физики сельские школьники будут постигать с помощью мини-лабораторий. Имеется комплект на каждую парту. Оборудование обеспечили по всем разделам. Кроме того, в школе теперь есть Intellectum-студия, STEM-лаборатория, ART-студия.





Оснащены мастерские для уроков труда. Оборудована кухня для уроков кулинарии. Есть кабинеты логопеда и психолога для коррекционных занятий. В классах и столовой новая мебель – красивая и удобная. Вкоридоре обустроили комфортную зону для досуга.

«У нас обучаются 378 детей и работают 49 педагогов. Вокруг базируются четыре магнитные школы из других сел, мы с ними тесно работаем, в тандеме. Хотим, чтобы наши дети шли в ногу со временем, по качеству знаний не уступали городским школьникам. Учащиеся выступают на областных, республиканских и международных соревнованиях. Теперь у нас открылось второе дыхание, можем достичь большего. Нас поддержали по материальной базе и методической части. Помимо учебного оборудования, обновили спортивный инвентарь. Будет волейбольная площадка на улице», – говорит Куралай Амралина, директор опорной школы имени Куляш Байсеитовой.

Сельчан взяла под свое шефство НИШ г. Караганды. Ее директор Равиль Якупов признался, что он позавидовал оснащению подопечных.





«Оборудование более современное, чем у нас. Но это лишь средство. Важно, чтобы учителя могли с ним работать. Мы поможем педагогам разобраться с новым оборудованием, чтобы они использовали его на каждом уроке в пользу детям. Главная задача – поднять качество образования. Учителя из Актогайской школы уже прошли у нас обучение. Сотрудничество продолжается, будем приезжать сюда регулярно», – сказал Равиль Якупов.

По мнению директора Фонда устойчивого развития образования Данияра Токтарбаева, главный фактор в проекте – готовность коллектива.

«Есть два вида модернизации: первое – инфраструктура, второе – сознание. Важно, чтобы коллектив был готов меняться. Здесь, в Актогае, мы это увидели. Педагоги горят желанием работать творчески, двигаться вперед. Завершена первая часть проекта. Два месяца ушло на оснащение школы и анализ образования. Впереди кропотливая работа по повышению качества образования путем внедрения методологии и опыта НИШ. Отдаленный результат сможем увидеть через несколько лет», – отметил руководитель фонда.

В фонде обещают, что в следующем году участниками проекта станут еще несколько сельских школ Карагандинской области.



