Обновление Сената, легализация авто и угроза паводков - обзор событий за неделю в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Последняя неделя первого месяца 2023 года была наполнена важными событиями на пути построения Нового Казахстана. Принцип государственного устройства «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» вступил в свое действие. Более подробно о событиях прошедшей недели в Казахстане – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Новый Сенат

Главным событием недели стало обновление Верхней палаты Парламента РК – Сената. Произошло это в кратчайшие сроки. 24 января были прекращены полномочия 13 депутатов Сената Парламента РК, но сразу назначили новых депутатов Сената Парламента РК. Ими стали Жакип Асанов, Маулен Ашимбаев, Нурторе Жусип, Ляззат Калтаева и Аскар Шакиров. Пятерых депутатов Сената назначили по квоте Президента от Ассамблеи народа Казахстана.





25 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала новоизбранных депутатов Сената Парламента РК. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров вручил удостоверения сенаторам, избранным 14 января во всех регионах страны, городах республиканского значения, а также назначенных Указами Президента РК.

На следующий день, 26 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Сената Парламента РК.

Фото: akorda.kz

«Наша страна вступила в новый этап развития. В прошлом году мы приступили к реализации конституционной реформы. Были внесены важнейшие изменения в Основной закон. В ноябре состоялись президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Кроме того, моим Указом был назначен ряд сенаторов. Таким образом, обновилась почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных», - отметил Президент.

В этот же день Сенат избрал членов постоянных комитетов и спикера, кандидатуру которого предложил сам Президент. Маулен Ашимбаев вновь был избран председателем Сената, его заместителем стал Жакип Асанов.

Эксперты, государственные деятели, сами сенаторы назвали обновление Палаты очередным этапом перезагрузки всей политической системы страны. Если раньше Сенат принимал законы, теперь будет усилена работа с регионами в соответствии с поручениями Главы государства.

На первом пленарном заседании Сената 26 января спикер Маулен Ашимбаев отметил, что в период временного отсутствия Мажилиса из-за досрочного прекращения его полномочий, Сенат выполняет функции Парламента Республики по принятию Законов, в том числе конституционных, что налагает на него особую ответственность.

Выборы в маслихаты и Мажилис

19 марта 2023 года в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса – нижней Палаты Парламента РК. На этот же день решением ЦИК РК назначены выборы и депутатов маслихатов. Впервые в истории выборы в Мажилис пройдут по смешанной избирательной системе, когда избиратель может отдать свой голос и за партию, и за конкретного кандидата от своего региона.

Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая в Сенате Парламента РК, заявил, что выборная кампания должна не разделить, а объединить страну. «Наш принцип «разные мнения, но единая нация» незыблем. В то же время критика власти должна быть конструктивной. Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Еще раз напоминаю об исключительной важности сохранения и укрепления Независимости. Это самое ценное, что есть у нашего народа», - подчеркнул Глава государства.

Говоря о значении многопартийности общества, Президент отметил, что партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества. В фокусе их особого внимания должна быть планомерная работа по исполнению запросов граждан. Как стало известно, участие в выборах в Мажилис Парламента примут все семь политических партий страны.

Рабочие встречи Президента

В начале недели Глава государства принял президента Air Astana Питера Фостера. Президента проинформировали об итогах Air Astana за 2022 год и планах компании на 2023-2027 годы.

Вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах обсудили во время встречи Касым-Жомарта Токаева с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Республикой Саха, с которой нас связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи.

Президент также рассмотрел внесенный Правительством Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Республике Казахстан. В документе были представлены ключевые индикаторы развития предпринимательства, итоги деятельности НПП «Атамекен» и меры по решению проблем бизнеса. Согласно плану, доля малого и среднего предпринимательства ВВП к 2025 году должна вырасти до 35%.

На состоявшемся 25 января 2023 года очередном заседании Совета Безопасности РК Президент страны заслушал доклады министра обороны Казахстана и руководителей ряда государственных органов по дальнейшему развитию Вооруженных сил, социальному обеспечению военнослужащих, повышению престижа воинской службы.

Фото: akorda.kz

Во время встречи Президента Казахстана с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым обсуждены планы

дальнейшего сотрудничества ЕАБР с Казахстаном. В 2023 году банк намерен инвестировать в нашу страну более 1,1 млрд долларов, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты.

На минувшей неделе Глава государства подписал указ о создании Нацсовета по науке и технологиям при Президенте РК, в состав которого вошли академики, ученые, представляющие приоритетные направления науки, имеющие высокий уровень научно-исследовательской активности и международное признание.

Глава государства также встретился с председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, дал ряд поручений акиму столицы Женису Касымбеку по развитию Астаны и принял председателя правления «Қазақстан темір жолы» Нурлана Сауранбаева

Подотчетное Правительство

Начало легализации иностранных авто в Казахстане

23 января в Казахстане стартовала легализация автомобилей с иностранными номерными знаками. Кампания продлится до 1 июля 2023 года. Решение о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, было озвучено в Послании Президента страны 1 сентября 2022 года.





На пятый день легализации, 27 января уже было одобрено 24 438 заявлений, 3 652 иностранных автомобиля успешно легализовано.

Подготовка к паводкам

На еженедельном заседании Правительства РК обсуждались актуальные вопросы жизнеобеспечения страны, среди которых подготовка к паводкам.

Фото: primeminister.kz

В Кабмине признали, что полная готовность к паводковой ситуации в Казахстане не обеспечена. В зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и около 700 тысяч граждан. Как заявил глава МЧС, особое опасение вызывает состояние гидротехнических сооружений в Казахстане. Премьер-министр поручил реализовать меры по подготовке мостов, инженерных, дорожных и других водопропускных сооружений к пропуску повышенных объемов паводковых и талых вод. По итогам изучения ситуации, в Казахстане создана Правительственная комиссия по подготовке к паводкам.

Отчеты работы министерств

В течение недели состоялись расширенные коллегии ряда министерств по итогам работы за год и перспективам на ближайшие годы. Большими планами и идеями поделился молодой министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Также Глава Кабмина РК Алихан Смаилов принял участие в работе заседания Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В своем докладе министр Багдат Мусин отметил, что все меры господдержки на сегодня доступны в «Социальном кошельке» через платформу eGov, на которой зарегистрировано 13 млн пользователей. Одобрив работу Министерства по цифровизации, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал МЦРИАП РК ряд поручений по развитию космической отрасли страны, а также по проблемному вопросу обеспечения казахстанцев услугами связи и качественным интернетом.

Шымкент, как транспортно-логистический хаб Центральной Азии

Именно такую задачу поставил Премьер-Министр Алихан Смаилов во время своего рабочего визита в Шымкент. Глава Кабмина посетил современный многофункциональный торгово-логистический центр (ТЛЦ), предоставляющий услуги складских помещений всех классов по мировым стандартам.

Фото: primeminister.kz

В городе республиканского значения Премьер-министр

дал старт работе нового завода по производству конструкций из листового стекла, и во время совещания с активом напомнил о необходимости реконструкции тепловых сетей и улучшения теплоснабжения города.

О спорт, ты мир!

Субботний поединок участниц финала турнира Australian Open-2023 казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и белорусской спортсменки Арины Соболенко с замиранием смотрел весь мир, особенно казахстанцы. В течение двух с половиной часов шла упорная борьба за победу. В третьей, решающей партии, Арине Соболенко удалось переломить ход встречи в свою пользу. Взяв верх со счетом 6:4, белорусская теннисистка впервые стала обладательницей титула Большого шлема. В итоге, в обновленном рейтинге WTA Елена Рыбакина станет десятой ракеткой мира и впервые в карьере войдет в десятку лучших теннисисток мира. Ее соперница Арина Соболенко поднимется на вторую строчку мирового рейтинга. Елена Рыбакина уже была чемпионкой Australian Open и в своей заключительной речи обещала еще раз завоевать Большой шлем.





Надо отметить, что спортивные новости стали на этой неделе самыми популярными, так как были посвящены победам казахстанских спортсменов.

Наша дзюдоистка Абиба Абужакынова выиграла Гран-при в Португалии, Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина, а казахстанские боксеры вернулись на родину с 20 медалями чемпионата Азии. Также стало известно, что тогызкумалак и асык ату могут включить в виды спорта, финансируемые государством.

Февраль на дворе

Через день наступит последний месяц зимы 2023 года. По народным приметам, февраль обычно самый холодный в году. В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана сообщили, что по предварительному прогнозу температура воздуха на большей части территории страны в феврале будет близка к климатической норме.



