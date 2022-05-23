Обновить более 10 тыс. автомобилей за счет льготного кредитования планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновить более 10 тыс. автомобилей за счет льготного автокредитования планируют в РК. Об этом сообщила заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным новшеством данной программы является то, что ее оператор в данное время - Фонд развития промышленности, раньше оператором был Банк развития Казахстана. В рамках реализации этой программы было выделено 100 млрд тенге с револьверным механизмом», - сказала Жанар Ибрашева на брифинге в СЦК.

Она разъяснила механизм.

«То есть, в случае, если наши граждане не успеют получить (кредит - прим. ред) при первичном размещении автомобилей, они могут обратиться сразу, как только будут поступать средства от физических лиц, буквально через месяц-два можно будет обращаться заново для получения льготного автокредитования. В целом при первичном освоении ожидается обновить более 10 тыс. автомобилей», - отметила спикер.

«На сегодняшний день заявки принимаются «Банком Центр-Кредит», «Евразийским банком», «Народным банком». Предполагается, что в этот список войдет и «Forte Bank», - добавила Жанар Ибрашева.



