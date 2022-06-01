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    Обновился состав попечительского совета фонда «Қазақстан халқына»

    1 Июня 2022, 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель «Қазақстан халқына» Болат Жамишев сообщил об изменениях в уставе организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С сегодняшнего числа вступают в силу изменения в Устав, в учредительные договоры. Если говорить об учредителях, то Чингизбаева была руководителем организации-учредителя. Учредителями были два юрлица и два физлица. Изменения в Устав предполагают, что в соответствие с законом о благотворительности высшим органом управления становится попечительский совет, не будет общего собрания учредителей», - сказал Болат Жамишев на брифинге в СЦК.

    По его словам, у учредителей с сегодняшнего числа не будет никаких полномочий.

    «Все полномочия у попечительского совета. Эти изменения внесены учредителями в Устав. Да, были люди, которые учредили, потому что кто-то должен был учредить фонд, сейчас у них нет никаких полномочий. Теперь попечительский совет принимает все решения по деятельности фонда. Численный состав попечительского совета увеличен с 12 до 15 человек. Новыми членами попечительского совета становятся Зауреш Аманжолова, Абильгазы Кусаинов, Иван Сауэр», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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