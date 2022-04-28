Обнаружено 94 туши мертвых тюленей на побережье Каспия

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Обследования показывают, что смертность определенной части тюленей, может быть отнесена к естественной, обусловленной неблагоприятными зимними условиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ходе продолжения работ по обследованию побережья Мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей.

«Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды и грунта для лабораторных исследований. Необходимо отметить, что в следствие сильного разложения тушек тюленей, отбор проб тканей для лабораторных исследований, с целью выяснения причин гибели, не представился возможным. В настоящее время организовываются утилизационные мероприятия мертвых тушек тюленей. Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновлена после подготовки результатов отобранных проб анализа воды и грунта», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

По статистике на казахстанском побережье Каспийского моря за последние 5 лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко в Мангистауской области, тогда было обнаружено 247 тушек, однако причину гибели не удалось установить.

Во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей. При этом следует отметить, различную степень разложения, что свидетельствует о их гибели в разные периоды времени по многим причинам, включая естественную смертность. Нельзя утверждать о массовой гибели одномоментно, так как в основном тушки тюленей обнаруживаются весной на западном побережье полуострова Тубкараган, куда их выносит со всего Северного Каспия дующими ветрами с запада.

«Обследования показывают, что смертность определенной части тюленей, может быть отнесена к естественной, обусловленной неблагоприятными зимними условиями, различными болезнями, а также антропогенными факторами, включая гибель в браконьерских сетях», - заключили в комитете.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения «Каражанбас» обнаружено около 50 туш мертвых тюленей.