Обеспечить жителей овощами местного производства обещают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году увеличат площади социально значимых культур. В том числе гречихи – в три раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев на заседании акимата заявил, что увеличение посевных площадей позволит закрыть потребность региона в гречке и овощах.

«Для обеспечения продовольственной безопасности, насыщения внутреннего рынка социально значимыми продуктами будут увеличены площади гречихи в три раза – до 27 тысяч га, картофеля - в 1,5 раза, до семи тысяч га, моркови - в два раза, капусты - в 2,2 раза, посевы лука останутся на уровне прошлого года - 30 га. По картофелю, капусте, моркови обеспеченность населения составляет более 100%, по репчатому луку– 75%», - проинформировал М.Мендыбаев.

Для хранения овощей в регионе есть 59 картофеле- овощехранилищ общим объемом 59,2 тысячи тонн. Из них 21 имеет системы охлаждения, позволяющие хранить продукцию до мая-июня.

«Этих мощностей не хватает. Проводится работа по строительству новых современных овощехранилищ. За последние два года запустили два на 7,5 тысячи тонн. В этом году начнется строительство еще четырех овощехранилищ на 10,5 тысячи тонн», - добавил М.Мендыбаев.



