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    Обеспечить равенство прокурора и адвоката в судебном процессе призвал Президент РК

    25 Февраля 2021, 12:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Строительство правового государства невозможно без сильной и независимой адвокатуры. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эффективность госаппаратов в значительной мере связана с созданием возможностей для профессиональной защиты прав и интересов граждан и предприятий. От этого также зависит уровень предпринимательской и инвестиционной активности в стране. Поэтому роль адвоката здесь сложно переоценить. В рамках НСОД адвокатская проблематика неоднократно поднималась Айман Умаровой», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, многие инициативы членов Совета нашли отражение в законопроекте внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи.

    «В частности, можно отметить предложение по исключению нормы о пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки, связанные с несоблюдением профессиональной этики, принципов оказания юридической помощи. Отдельного внимания заслуживают новеллы по повышению состязательности сторон, обеспечению равенства прокурора и адвоката в судебном процессе. Прошу парламентариев при рассмотрении данного проекта принять во внимание предложения членов НСОД», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Судебный процесс Нацсовет Заседание Нацсовета 25.02.2021
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