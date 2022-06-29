Обеспечить присваивание ИИН ребенку сразу после рождения призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В средствах массовой информации очень часто появляются тревожные новости о новорожденных в мусорных контейнерах. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В средствах массовой информации очень часто появляются тревожные новости о новорожденных в мусорных контейнерах, детях-маугли и других вопиющих случаях жестокого обращения и преступлений против детей. Все жертвы, как правило, не документированы. На днях была раскрыта деятельность целого интернет-портала по торговле новорожденными детьми. Как такое стало возможным в правовом государстве? Безусловно, были нарушены законы о браке и семье, средствах массовой информации. Имел место факт торговли людьми. По всем этим противоправным действиям уже проводится соответствующая проверка», - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании Палаты.

Однако, как отметила мажилисмен, отследить в этой цепочке все причинно-следственные связи крайне сложно, когда ребенок рожден физически, но не рожден юридически. Такой пробел заложен в самой процедуре регистрации. ИИН присваивается новорожденному не по факту рождения, а только после того, как родители дадут имя и заявят о регистрации. При этом процедура проходит через три информационные системы – медицинский регистр (фиксируется пол, дата рождения и ФИО матери), база Министерства юстиции (ЗАГС) и информсистема Министерства внутренних дел РК.

«Именно последняя и генерирует ИИН новорожденного. Однако ребенок после рождения до момента регистрации имени может месяцами не иметь «цифрового следа». Есть примеры, когда акты регистрации вообще не происходили. При этом, именно через ИНН происходит интеграция в системе госуслуг и рождение ребенка, как субъекта правоотношений и защиты. Именно такие юридически «нерожденные» дети очень часто вовлекаются в криминальные схемы торговли людьми и преступления против ребенка», - подчеркнула Екатерина Смышляева.

Депутат добавила, что имея в руках цифровые инструменты учета, не позволять ребенку «родиться» в информационных системах сразу после факта физического рождения и получить защиту государства – это такая же преступная халатность, как нарушение вышеперечисленных законов.

В связи с этим депутаты фракции партии «AMANAT» считают необходимым присвоение ИИН ребенку обеспечить в момент его рождения.

Для этого необходимо:

- администраторам процесса регистрации выработать консолидированную позицию по данному вопросу в части распределения функций и ответственности;

- модернизировать свои информационные системы для соответствующей интеграции.