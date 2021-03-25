Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Обеспечить открытый доступ к информации об арендаторах земель призывают в Казахстане

    25 Марта 2021, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация об арендаторах земель должна быть открытой. Об этом заявил президент республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» Жигули Дайрабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Должны быть открытые списки получивших землю в аренду землепользователей. Должна быть в открытом доступе информация о юридических лицах, учредителях, то есть о том, кто они, граждане какого государства. Народ должен знать землепользователей», - сказал Жигули Дайрабаев, выступая на первом заседании Комиссии по земельной реформе.

    Он также остановился на вопросе гражданства землепользователей.

    «Пока мы обсуждаем вопрос запрета продажи земли иностранцам, мы и не заметили, как некоторые существующие казахстанские землепользователи получили иностранное гражданство. К сожалению, есть такие факты. В ближайее время соответствующие материалы мы предоставим вниманию комиссии. Кто даст гарантии, что иностранные граждане не возьмут многомиллионные кредиты в банках под залог этих земель и не убегут за границу», - добавил Жигули Дайрабаев.

    Спикер подчеркнул, что необходимо предусмотреть соответствующие механизмы для недопущения такого положения дел.

    Напомним, 12 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека НПО Сельское хозяйство Земельный вопрос (законопроекты)
    Новости по теме
    Новости по теме
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В Меркенском районе около 5 тысяч гектаров земель возвращено в госсобственность
    Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году
    Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау