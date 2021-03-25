Обеспечить открытый доступ к информации об арендаторах земель призывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация об арендаторах земель должна быть открытой. Об этом заявил президент республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» Жигули Дайрабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Должны быть открытые списки получивших землю в аренду землепользователей. Должна быть в открытом доступе информация о юридических лицах, учредителях, то есть о том, кто они, граждане какого государства. Народ должен знать землепользователей», - сказал Жигули Дайрабаев, выступая на первом заседании Комиссии по земельной реформе.

Он также остановился на вопросе гражданства землепользователей.

«Пока мы обсуждаем вопрос запрета продажи земли иностранцам, мы и не заметили, как некоторые существующие казахстанские землепользователи получили иностранное гражданство. К сожалению, есть такие факты. В ближайее время соответствующие материалы мы предоставим вниманию комиссии. Кто даст гарантии, что иностранные граждане не возьмут многомиллионные кредиты в банках под залог этих земель и не убегут за границу», - добавил Жигули Дайрабаев.

Спикер подчеркнул, что необходимо предусмотреть соответствующие механизмы для недопущения такого положения дел.

Напомним, 12 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.



