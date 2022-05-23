Обеспечение жителей Жамбылской области природным газом полностью решат до 2025 года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жители населенных пунктов Жамбылской области полностью будут обеспечены природным газом и хорошими дорогами к 2025 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О проблемах коммунальной сферы, а также о реализации в регионе инфраструктурных проектов, шла речь на встречах с жителями Жуалынского района акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

«В соответствии с Указом Главы государства «О проведении встреч акимов с населением» аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов встретился с жителями Жуалынского района и провел прием граждан по личным вопросам», - уточнили в ведомстве.

Аким сельского округа Б. Момышулы Марат Касымбеков отчитался о текущем состоянии дел в округе, проинформировав, что здесь проживает 14 тыс. 739 жителей, имеется более 3 тыс. дворов.

«Должен быть подробный анализ по каждому двору. Необходимо разработать конкретный план по решению проблем семей, не имеющих постоянного дохода, - отметил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. - Мы должны проводить системную работу для эффективного освоения бюджетных средств. Но этого недостаточно для оценки работы акимов. Ведь это одна из наших основных обязанностей. Сейчас складывается иной подход к оценке эффективности деятельности акимов. Они должны реализовывать инвестиционные проекты для создания новых рабочих мест».

Глава региона обратил внимание на то, что следует максимально использовать возможности государственных программ.

«Для этого важно, чтобы районные, сельские акимы, ответственные ведомства постоянно проводили разъяснительные и организационные мероприятия среди населения», - сказал аким области.

Аналогичная встреча прошла в селе Карасаз. Нуржан Нуржигитов призвал сельчан активно участвовать в предстоящем важном событии – референдуме по поправкам в Конституцию РК, а после встреч принял сельчан по личным вопросам.

Жители Жуалынского района на встречах поднимали вопросы, касающиеся ремонта дорог, обеспечения питьевой водой, распределения сельхозземель и социальные вопросы.

«Сто населенных пунктов области не подключены к централизованному водоснабжению. В текущем году в 28 населенных пунктах планируется провести работы по прокладке водопровода. Касаемо голубого топлива, то к 2025 году жамбылцы будут обеспечены природным газом 100 %. Через три года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 100 %. Мы работаем по этому плану», - сообщил глава региона.

Говоря о развитии сельского хозяйства, он отметил, что государством выделяются субсидии, оказывается всесторонняя поддержка аграриям.

«В Жуалынском районе проводится большая работа по производству молока и его переработке. Необходимо усилить меры в этом направлении», - резюмировал аким области Нуржан Нуржигитов.

По данным управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области, по поручению главы региона проводится детальный анализ плана централизованного питьевого водоснабжения в районах, состояния водопроводных сетей и водоканалов, плана субсидирования стоимости питьевой воды, геологоразведочных работ, очистных сооружений.

В 371 населенном пункте Жамбылской области проживают 1 млн 150 тыс. человек, в том числе в городах Таразе, Каратау, Жанатасе, Шу – 460,3 тыс., в 367 селах – 689,8 тыс. человек. По итогам 2021 года показатель обеспеченности централизованной питьевой водой составил в городах 91 % (419 тыс. человек), в сельской местности – 88,8 % (612,2 тыс. человек).

На внедрение 133 проектов в сфере питьевой воды, природного газа, тепла и ЖКХ в 2022 году предусмотрено 38 млрд тенге, что на 39,2 % больше, чем в 2021 году. В этом году начнется строительство трубопроводов в 33 из 69 сельских населенных пунктов, которые не имеют централизованного питьевого водоснабжения. Проекты остальных восьми сел являются переходящими до 2023 года. Также планируется реализовать 15 проектов до 2024 года и 21 проект – до 2025 года.