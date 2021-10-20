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    Обеспечение военнослужащих жильем обсудили в Министерстве обороны

    20 Октября 2021, 22:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил состоялось заседание по вопросу жилищного обеспечения военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В нем приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, представители министерств обороны, финансов, юстиции, Верховного суда, военной прокуратуры, республиканского общественного объединения «Союз ветеранов Вооруженных Сил» и бывшие военнослужащие.

    Согласно действующему законодательству, безвозмездно приватизировать жилье или получить денежную компенсацию могут военнослужащие с выслугой 20 и более лет в календарном исчислении. В то же время обеспечение жильем тех, кто состоял на воинской службе в течение 10 и более, но менее 20 лет, было проблематичным.

    «В 2018 году после внесения изменений в жилищное законодательство уволенные по достижении предельного возраста военнослужащие с недостаточной выслугой лет получили возможность обменять служебное жилье на квартиру из государственного фонда. Часть из них изъявила желание воспользоваться механизмом обмена служебного жилья в военном городке на квартиры в разных регионах страны с правом их приватизации по остаточной стоимости», – отметил заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов.

    При этом граждане, имеющие статус пострадавших от ядерных взрывов, экологических бедствий, могут приватизировать жилье безвозмездно. Ранее они проживали в закрытых военных городках, жилье, в которых не подлежит приватизации и предназначено для действующих военнослужащих.

    Уволенные по достижении предельного возраста военнослужащие сетуют на лишение их права получения денежной компенсации для решения жилищного вопроса. По нынешним нормам закона сегодня ее получают военнослужащие с выслугой более 20 лет.

    Руководствуясь действующими нормами закона, оборонное ведомство продолжает работу по обеспечению жильем лиц, уволенных с воинской службы. На сегодняшний день правом обмена жилья воспользовались 376 бывших военнослужащих из 742.

    Информация о свободном жилом фонде размещена на официальном сайте Министерства обороны. В разделе «Обеспечение жильем» представлены данные о наличии квартир, доступных для обмена, с указанием городов расположения и дополнительных данных о жилом доме. На сегодняшний день к обмену предложены 134 квартиры.

    В целях положительного решения вопроса, касающегося получения единовременных жилищных выплат бывшими военнослужащими с выслугой от 10 до 20 лет, будет составлен протокол, который будет согласован с заинтересованными госорганами.

    Автор:

    Жилье Минобороны РК Вооруженные силы
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