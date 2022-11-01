Обеспечение детей-сирот жильем увеличилось в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев 2022 года жильем обеспечено 534 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют первоочередное право на получение жилья из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. В соответствии с законом на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделяется не менее двадцати процентов от общего количества жилищ, арендованных местным исполнительным органом в коммунальном жилищном фонде или частном жилищном фонде. Количество жилья, предоставляемого в год детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, увеличилось на 38 %. За 9 месяцев текущего года жильем обеспечены 5 165 граждан из государственного жилищного фонда, в том числе 534 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - говорится в ответе Алихана Смаилова.

По его словам, в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во всех регионах разработаны комплексные планы по поддержке данной категории детей.

«В нем предусмотрены меры по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет внебюджетных, спонсорских средств, а также за счет средств патронатных организаций. Кроме того, для воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в АО «Отбасы банк» открыты депозитные счета, которые будут пополняться за счет пособий по потере кормильца, инвалидности, алиментов, а также путем перечисления средств социальными партнерами, бизнес-структурами», - пояснил глава Правительства.



