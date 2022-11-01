Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Обеспечение детей-сирот жильем увеличилось в Казахстане

    1 Ноября 2022, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев 2022 года жильем обеспечено 534 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют первоочередное право на получение жилья из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. В соответствии с законом на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделяется не менее двадцати процентов от общего количества жилищ, арендованных местным исполнительным органом в коммунальном жилищном фонде или частном жилищном фонде. Количество жилья, предоставляемого в год детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, увеличилось на 38 %. За 9 месяцев текущего года жильем обеспечены 5 165 граждан из государственного жилищного фонда, в том числе 534 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - говорится в ответе Алихана Смаилова.

    По его словам, в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во всех регионах разработаны комплексные планы по поддержке данной категории детей.

    «В нем предусмотрены меры по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет внебюджетных, спонсорских средств, а также за счет средств патронатных организаций. Кроме того, для воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в АО «Отбасы банк» открыты депозитные счета, которые будут пополняться за счет пособий по потере кормильца, инвалидности, алиментов, а также путем перечисления средств социальными партнерами, бизнес-структурами», - пояснил глава Правительства.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Многодетные мамы в Зайсане жалуются на качество построенного для них жилья
    Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
    Более 140 человек в РК имеют 20 и более квартир – председатель АО «Отбасы банк»
    Ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства в Алматы на 10 % поручил Глава государства
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    Новости партнеров