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      Развитие IT технологий в Казахстане

    Объявлены победители студенческого чемпионата по программированию (ICPC) SDU Open

    18 Октября 2021, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился престижный студенческий чемпионат по программированию (ICPC) SDU Open. Абсолютными победителями стали учащиеся Международного Университета информационных технологий Алматы, передает МИА «Казинформ».

    К победе команду привели Абай Баймуканов, Айбар Куанышбай и Торежан Ботаканов. Второе и третье месте между собой разделили сразу 5 команд. Всего в соревновании приняли участие 745 человек со всех городов Казахстана. В течение пяти часов студенты соревновались между собой в логике, скорости и стратегии. Первенство определили по количеству баллов, набранных в ходе чемпионата. Напомним, что организаторами ICPC выступили Университет имени Сулеймана Демиреля и АО «Транстелеком».

    «Мы с удовольствием поддержали идею провести такой чемпионат. Нашей целью была не только популяризация IT-сферы, но и поддержка перспективных студентов. В острой и напряженной борьбе победителям турнира удалось продемонстрировать свое незаурядное мастерство и логику. Они будут на протяжении года удостоены ежемесячной стипендии от ТТС», - отметил заместитель председателя правления АО «Транстелеком» Ерлан Минавар.

    Отметим, что общий призовой фонд составил около 10 миллионов тенге. Кроме того, победители чемпионата смогут пройти стажировку в ТТС и попасть в кадровый резерв.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Вузы Связь, ТВ, IT Молодежь Технологии
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