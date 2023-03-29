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    Объявленный в розыск гражданин Казахстана добровольно сдался полиции Южной Кореи

    29 Марта 2023, 09:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Находившийся в розыске гражданин Казахстана добровольно сдался полиции в Корее. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Второй гражданин Казахстана, который был в розыске за незаконное пересечение границы, добровольно сдался корейской полиции. Посольство РК держит на особом контроле данный вопрос и окажет всю необходимую консульство-правовую помощь нашим соотечественникам», - отметил Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что двое граждан Казахстана незаконно пересекли границу Южной Кореи, несмотря на отказ во въезде в страну.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Соотечественники Корея
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