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    Объявления о продаже очереди по льготному автокредитованию назвали фейками

    6 Февраля 2023, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Появление объявлений о продаже одобренных заявок на льготное автокредитование прокомментировал заместитель председателя правления «Фонда развития промышленности» Ринат Гаппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продать свое место в пуле, передать свое место в пуле невозможно. Все данные там указаны: ИИН, фамилия, имя, отечество, другой человек кредит получить не сможет. Поэтому просьба - не доверяйте, скорее всего это мошенники, которые предлагают такой вид действий», - сказал Ринат Гаппаров на брифинге.

    Он также прокомментировал вопрос защиты от ботов.

    «По поводу ботов, у нас стоит антибот при подаче заявки, бот не сможет пройти регистрацию. После доработки шероховатостей данная программа будет работать ежемесячно. О дате и времени запуска мы сообщим дополнительно», - добавил Ринат Гаппаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Фейки Автокредитование
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