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    Объявлен шорт-лист номинантов национального конкурса телесериалов «Nauryz»

    28 Марта 2023, 21:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная премия телесериалов «Nauryz» проводится впервые в 2023 году при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    На сайт Nauryz-awards.kz поступило более 250 заявок для участия в национальной премии.

    В конкурсе по 13 номинациям принимают участие республиканские телеканалы и творческие коллективы, создающие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube – канале с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

    Лучшие работы определило жюри, в состав которого вошли опытные режиссеры, продюсеры и представители творческой интеллигенции страны. В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили номинантов национального конкурса телесериалов «Nauryz».

    В шорт-лист вошли 52 номинанта:

    Лучший исторический сериал:

    «Қаныш.Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

    «Қызыл жебе». Телеканал «Алматы»

    «Мәншүк». Телеканал «Хабар»

    «Міржақып. Оян,Қазақ!». Телеканал «Qazaqstan»

    Лучший драматический сериал:

    «Ақжауын». Телеканал «Qazaqstan»

    «Бірге бол». Телеканал «31 арна»

    «Рауза. Сакураның гүлдеуі». Телеканал «Хабар»

    «Шанхай». Телеканал «КТК»

    Лучший комедийный сериал:

    «Бажа». Salem Social Media

    «Келінжан». Телеканал «Хабар»

    «Күйеу бала». Телеканал «Qazaqstan»

    «Патруль». Телеканал «НТК»

    Лучший веб-сериал:

    «Аппақ келін». Salem Social Media

    «Ойна». Телеканал GAKKU

    «Serjan Bratan». Salem Social Media

    «5:32». Salem Social Media

    Лучший актер:

    Аян Өтепберген. Телесериал «Ақжауын»

    Әбунасыр Серіков. Телесериал «103»

    Берік Айтжанов. Телесериал «Ангел-хранитель»

    Дулыға Ақмолда. Сериал «Serjan Bratan»

    Лучшая актриса:

    Ақбота-Нұр Сейтмағамбет. Телесериал «Бақыттың кілті»

    Анна Оразбаева. Телесериал «Қаныш. Қазына»

    Дариға Бадықова. Телесериал «Келінжан»

    Жанель Сергазина. Сериал «Няня»

    Лучший актер второго плана:

    Әділжан Шомбалов. Телесериал «Патруль»

    Ғани Құлжанов. Телесериал «Ақжауын»

    Рүстем Жаныаманов. Телесериал «Келінжан»

    Нартай Сауданбекұлы. Телесериал «Ахмет. Ұлт ұстазы»

    Лучшая актриса второго плана:

    Әйгерім Жаңылбаева. Телесериал «Медеуде кездесейік»

    Зарина Кармен. Телесериал «Міржақып. Оян, Қазақ!»

    Камалия Байтелеуова. Телесериал «Ақ пен қара»

    Райхан Айтқожанова. Телесериал «Қимылдаған қыр асар»

    Лучший режиссер:

    Ернар Нұрғалиев. «Келінжан». Телеканал «Хабар»

    Ерлан Нурмухамбетов. «Қаныш.Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

    Қанағат Мұстафин. «Тағдыр тасы». «Kanaidar production» youtube канал

    Мұрат Есжан. «Міржақып. Оян, қазақ!», «Ахмет.Ұлт ұстазы». Телеканал «Qazaqstan»

    Лучший сценарист:

    Амир Аменов. «Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

    Бекзат Мырзахметова. «Mystan». Salem Social Media

    Гүлнұр Мамасарипова. «Келінжан». Телеканал «Хабар»

    Искакова Майя. «Няня». Salem Social Media

    Лучший оператор-постановщик:

    Асқар Серікқазин. «Әке мен әке». Телеканал «7 арна»

    Бағдат Арғынов. «SHEKER», «Serjan bratan», «5:32».Salem Social Media

    Ернұр Рысбаев. «Ақ пен қара». Телеканал «Хабар»

    Қазбек Әміржанов. «Жусан иісі». Телеканал «Atameken Business»

    Лучший монтаж:

    Ақан Мұсақұлов. «Женатики». Телеканал «31 арна»

    Бауыржан Нуркеев. «Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

    Рахимжан Яхьяров. «Ақ пен қара». Телеканал «Хабар»

    Төребек Бейсебаев. «Ақжауын». Телеканал «Qazaqstan»

    Лучший саундтрек:

    «Келінжан». Телеканал «Хабар»

    «Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

    «Sheker». Salem Social Media

    «5:32». Salem Social Media

    Победители Премии станут известны 31 марта.

    Церемония награждения лауреатов состоится в «Қазмедиа орталығы» в Астане.

    Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «Nauryz» и денежной премии в размере 1 миллиона тенге.

    Организаторами Премии являются Министерство информации и общественного развития РК, Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры» и УК «Қазмедиа орталығы».

    Спонсоры мероприятия – НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан», РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар», «Первый канал «Евразии» и Общественный фонд «Altyn Qyran Foundation».

    Основная цель премии – поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей ТВ, на отечественных и международных онлайн-платформах.

    Как сообщалось ранее, с 24 февраля по 15 марта 2023 года проходил прием заявок на участие в Национальной премии телесериалов «Nauryz».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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