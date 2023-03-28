Объявлен шорт-лист номинантов национального конкурса телесериалов «Nauryz»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная премия телесериалов «Nauryz» проводится впервые в 2023 году при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На сайт Nauryz-awards.kz поступило более 250 заявок для участия в национальной премии.
В конкурсе по 13 номинациям принимают участие республиканские телеканалы и творческие коллективы, создающие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube – канале с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.
Лучшие работы определило жюри, в состав которого вошли опытные режиссеры, продюсеры и представители творческой интеллигенции страны. В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили номинантов национального конкурса телесериалов «Nauryz».
В шорт-лист вошли 52 номинанта:
Лучший исторический сериал:
«Қаныш.Қазына». Телеканал «Qazaqstan»
«Қызыл жебе». Телеканал «Алматы»
«Мәншүк». Телеканал «Хабар»
«Міржақып. Оян,Қазақ!». Телеканал «Qazaqstan»
Лучший драматический сериал:
«Ақжауын». Телеканал «Qazaqstan»
«Бірге бол». Телеканал «31 арна»
«Рауза. Сакураның гүлдеуі». Телеканал «Хабар»
«Шанхай». Телеканал «КТК»
Лучший комедийный сериал:
«Бажа». Salem Social Media
«Келінжан». Телеканал «Хабар»
«Күйеу бала». Телеканал «Qazaqstan»
«Патруль». Телеканал «НТК»
Лучший веб-сериал:
«Аппақ келін». Salem Social Media
«Ойна». Телеканал GAKKU
«Serjan Bratan». Salem Social Media
«5:32». Salem Social Media
Лучший актер:
Аян Өтепберген. Телесериал «Ақжауын»
Әбунасыр Серіков. Телесериал «103»
Берік Айтжанов. Телесериал «Ангел-хранитель»
Дулыға Ақмолда. Сериал «Serjan Bratan»
Лучшая актриса:
Ақбота-Нұр Сейтмағамбет. Телесериал «Бақыттың кілті»
Анна Оразбаева. Телесериал «Қаныш. Қазына»
Дариға Бадықова. Телесериал «Келінжан»
Жанель Сергазина. Сериал «Няня»
Лучший актер второго плана:
Әділжан Шомбалов. Телесериал «Патруль»
Ғани Құлжанов. Телесериал «Ақжауын»
Рүстем Жаныаманов. Телесериал «Келінжан»
Нартай Сауданбекұлы. Телесериал «Ахмет. Ұлт ұстазы»
Лучшая актриса второго плана:
Әйгерім Жаңылбаева. Телесериал «Медеуде кездесейік»
Зарина Кармен. Телесериал «Міржақып. Оян, Қазақ!»
Камалия Байтелеуова. Телесериал «Ақ пен қара»
Райхан Айтқожанова. Телесериал «Қимылдаған қыр асар»
Лучший режиссер:
Ернар Нұрғалиев. «Келінжан». Телеканал «Хабар»
Ерлан Нурмухамбетов. «Қаныш.Қазына». Телеканал «Qazaqstan»
Қанағат Мұстафин. «Тағдыр тасы». «Kanaidar production» youtube канал
Мұрат Есжан. «Міржақып. Оян, қазақ!», «Ахмет.Ұлт ұстазы». Телеканал «Qazaqstan»
Лучший сценарист:
Амир Аменов. «Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»
Бекзат Мырзахметова. «Mystan». Salem Social Media
Гүлнұр Мамасарипова. «Келінжан». Телеканал «Хабар»
Искакова Майя. «Няня». Salem Social Media
Лучший оператор-постановщик:
Асқар Серікқазин. «Әке мен әке». Телеканал «7 арна»
Бағдат Арғынов. «SHEKER», «Serjan bratan», «5:32».Salem Social Media
Ернұр Рысбаев. «Ақ пен қара». Телеканал «Хабар»
Қазбек Әміржанов. «Жусан иісі». Телеканал «Atameken Business»
Лучший монтаж:
Ақан Мұсақұлов. «Женатики». Телеканал «31 арна»
Бауыржан Нуркеев. «Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»
Рахимжан Яхьяров. «Ақ пен қара». Телеканал «Хабар»
Төребек Бейсебаев. «Ақжауын». Телеканал «Qazaqstan»
Лучший саундтрек:
«Келінжан». Телеканал «Хабар»
«Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»
«Sheker». Salem Social Media
«5:32». Salem Social Media
Победители Премии станут известны 31 марта.
Церемония награждения лауреатов состоится в «Қазмедиа орталығы» в Астане.
Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «Nauryz» и денежной премии в размере 1 миллиона тенге.
Организаторами Премии являются Министерство информации и общественного развития РК, Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры» и УК «Қазмедиа орталығы».
Спонсоры мероприятия – НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан», РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар», «Первый канал «Евразии» и Общественный фонд «Altyn Qyran Foundation».
Основная цель премии – поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей ТВ, на отечественных и международных онлайн-платформах.
Как сообщалось ранее, с 24 февраля по 15 марта 2023 года проходил прием заявок на участие в Национальной премии телесериалов «Nauryz».