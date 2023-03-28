Объявлен шорт-лист номинантов национального конкурса телесериалов «Nauryz»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная премия телесериалов «Nauryz» проводится впервые в 2023 году при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сайт Nauryz-awards.kz поступило более 250 заявок для участия в национальной премии.

В конкурсе по 13 номинациям принимают участие республиканские телеканалы и творческие коллективы, создающие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube – канале с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Лучшие работы определило жюри, в состав которого вошли опытные режиссеры, продюсеры и представители творческой интеллигенции страны. В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили номинантов национального конкурса телесериалов «Nauryz».

В шорт-лист вошли 52 номинанта:

Лучший исторический сериал:

«Қаныш.Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

«Қызыл жебе». Телеканал «Алматы»

«Мәншүк». Телеканал «Хабар»

«Міржақып. Оян,Қазақ!». Телеканал «Qazaqstan»

Лучший драматический сериал:

«Ақжауын». Телеканал «Qazaqstan»

«Бірге бол». Телеканал «31 арна»

«Рауза. Сакураның гүлдеуі». Телеканал «Хабар»

«Шанхай». Телеканал «КТК»

Лучший комедийный сериал:

«Бажа». Salem Social Media

«Келінжан». Телеканал «Хабар»

«Күйеу бала». Телеканал «Qazaqstan»

«Патруль». Телеканал «НТК»

Лучший веб-сериал:

«Аппақ келін». Salem Social Media

«Ойна». Телеканал GAKKU

«Serjan Bratan». Salem Social Media

«5:32». Salem Social Media

Лучший актер:

Аян Өтепберген. Телесериал «Ақжауын»

Әбунасыр Серіков. Телесериал «103»

Берік Айтжанов. Телесериал «Ангел-хранитель»

Дулыға Ақмолда. Сериал «Serjan Bratan»

Лучшая актриса:

Ақбота-Нұр Сейтмағамбет. Телесериал «Бақыттың кілті»

Анна Оразбаева. Телесериал «Қаныш. Қазына»

Дариға Бадықова. Телесериал «Келінжан»

Жанель Сергазина. Сериал «Няня»

Лучший актер второго плана:

Әділжан Шомбалов. Телесериал «Патруль»

Ғани Құлжанов. Телесериал «Ақжауын»

Рүстем Жаныаманов. Телесериал «Келінжан»

Нартай Сауданбекұлы. Телесериал «Ахмет. Ұлт ұстазы»

Лучшая актриса второго плана:

Әйгерім Жаңылбаева. Телесериал «Медеуде кездесейік»

Зарина Кармен. Телесериал «Міржақып. Оян, Қазақ!»

Камалия Байтелеуова. Телесериал «Ақ пен қара»

Райхан Айтқожанова. Телесериал «Қимылдаған қыр асар»

Лучший режиссер:

Ернар Нұрғалиев. «Келінжан». Телеканал «Хабар»

Ерлан Нурмухамбетов. «Қаныш.Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

Қанағат Мұстафин. «Тағдыр тасы». «Kanaidar production» youtube канал

Мұрат Есжан. «Міржақып. Оян, қазақ!», «Ахмет.Ұлт ұстазы». Телеканал «Qazaqstan»

Лучший сценарист:

Амир Аменов. «Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

Бекзат Мырзахметова. «Mystan». Salem Social Media

Гүлнұр Мамасарипова. «Келінжан». Телеканал «Хабар»

Искакова Майя. «Няня». Salem Social Media

Лучший оператор-постановщик:

Асқар Серікқазин. «Әке мен әке». Телеканал «7 арна»

Бағдат Арғынов. «SHEKER», «Serjan bratan», «5:32».Salem Social Media

Ернұр Рысбаев. «Ақ пен қара». Телеканал «Хабар»

Қазбек Әміржанов. «Жусан иісі». Телеканал «Atameken Business»

Лучший монтаж:

Ақан Мұсақұлов. «Женатики». Телеканал «31 арна»

Бауыржан Нуркеев. «Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

Рахимжан Яхьяров. «Ақ пен қара». Телеканал «Хабар»

Төребек Бейсебаев. «Ақжауын». Телеканал «Qazaqstan»

Лучший саундтрек:

«Келінжан». Телеканал «Хабар»

«Қаныш. Қазына». Телеканал «Qazaqstan»

«Sheker». Salem Social Media

«5:32». Salem Social Media

Победители Премии станут известны 31 марта.

Церемония награждения лауреатов состоится в «Қазмедиа орталығы» в Астане.

Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «Nauryz» и денежной премии в размере 1 миллиона тенге.

Организаторами Премии являются Министерство информации и общественного развития РК, Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры» и УК «Қазмедиа орталығы».

Спонсоры мероприятия – НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан», РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар», «Первый канал «Евразии» и Общественный фонд «Altyn Qyran Foundation».

Основная цель премии – поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей ТВ, на отечественных и международных онлайн-платформах.

Как сообщалось ранее, с 24 февраля по 15 марта 2023 года проходил прием заявок на участие в Национальной премии телесериалов «Nauryz».

