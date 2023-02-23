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    Объявился победитель джек-пота Mega Millions в 1,35 млрд долларов

    23 Февраля 2023, 12:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Объявился долгожданный победитель джек-пота Mega Millions в размере 1,35 миллиарда долларов. Представители лотереи Mega Millions сообщили об этом в среду, заявив, что победитель четвертого по величине джек-пота в истории лотерей США купил билет в прошлом месяце в штате Мэн в пятницу, 13-го, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

    Что мы знаем о победителе Mega Millions с призовым фондом 1,35 миллиарда долларов?

    Кроме того, что он забрал свой выигрыш, ничего.

    В Mega Millions сообщили, что некоторые штаты требуют, чтобы имена победителей лотереи были опубликованы, в то время как другие этого не делают. Например, победитель Powerball с рекордной суммой в 2,04 миллиарда долларов в Калифорнии указал только свое имя.

    Сообщается, что победитель джек-пота Mega Millions, сохранив полную анонимность, получил свой выигрыш через общество с ограниченной ответственностью LaKoma Island Investments, LLC.

    Майкл Бордман, заместитель директора Бюро алкогольных напитков и лотерей штата Мэн, сообщил Associated Press, что достоверность выигрышного билета была подтверждена в пятницу в штаб-квартире лотереи.

    «Победитель обдумывает, как лучше всего использовать приз», — говорится в заявлении представителя победителя.

    Сколько же денег получит победитель Mega Millions с призовым фондом 1,35 миллиарда долларов?

    В Mega Millions заявили, что победитель выбрал единовременную выплату приза вместо ежегодных платежей в течение 29 лет.

    Выбрав единовременную выплату, победитель получит 723,6 миллиона долларов, но это до вычета налогов. После уплаты налогов сумма приза составит более 498 миллионов долларов, из которых 173,6 миллиона долларов поступят в бюджет федерального правительства, а 51 миллион долларов - штату.

    Отмечается, что магазин Hometown Gas & Grill также получил вознаграждение в размере 50 000 долларов за продажу выигрышного билета.

    Каковы шансы выиграть Mega Millions?

    Несмотря на привлекательность, шансы на выигрыш огромного джек-пота невелики.

    Шансы на выигрыш джек-пота составляют 302 575 350 к 1.

    Шансы на совпадение номеров всех пяти белых шаров составляют 12 607 306 к 1.

    Один из самых крупных разыгранных джек-потов с момента запуска Mega Millions в 1996 году составил 1,537 миллиарда долларов. Выигрышный билет был куплен 23 октября 2018 года в Южной Каролине.

    Фото: AP Photo

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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