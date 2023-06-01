Об устойчивой схеме нелегального ввоза пшеницы из России в Казахстан заявил сенатор Лукин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О наличии устойчивой схемы нелегального ввоза пшеницы из Российской Федерации в Казахстан по фиктивным документам заявил сенатор Андрей Лукин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изучение текущей ситуации свидетельствует о наличии устойчивой схемы нелегального ввоза пшеницы из Российской Федерации в Казахстан по фиктивным документам, то есть без документов, уплаты НДС на импорт либо по формальным договорам временного хранения с последующим экспортом в третьи страны под видом казахстанской продукции с возмещением по ним НДС за счет бюджета», - сказал Андрей Лукин, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

В результате, как отметил сенатор, недобросовестные налогоплательщики остаются безнаказанными, в бюджет не поступают налоги, которые возможно было бы направить на финансирование социальных проектов.

«Основной проблемой является бесконтрольный ввоз зерновой продукции. В 2019-2022 годах импорт зерна в Казахстан составил 3,4 млн тонн на 207 млрд тенге. В частности, в 2019 году из России ввезено 464 тысячи тонн пшеницы, из которых по 127 тысячам тоннам в бюджет не уплачен НДС на импорт на 504 млн тенге, в 2020 году – по 17,5 тысячи тонн на 247 млн тенге. Это привело к аномальному росту экспорта указанного товара из Казахстана в третьи страны с 700 тысяч до 1,3 млн тонн. Не исключается, что с учетом введенных в отношении России санкций, количество случаев лжеимпорта из соседней страны и реэкспорта увеличится в разы. Это может повлечь необоснованный возврат НДС «лжепроизводителям» зерна», - пояснил Андрей Лукин.

Например, по его словам, с 2019 года по настоящее время из России на территорию Северо-Казахстанской области завезено более 450 тысяч тонн пшеницы, которые были сданы в хлебоприемные пункты по сопроводительным документам сельхозтоваропроизводителей Казахстана.

После документального оформления продукция экспортирована трейдерами за пределы страны (Узбекистан, Афганистан и Таджикистан), как товар казахстанского происхождения, что повлекло незаконный возврат НДС экспортерам за счет бюджетных средств.

Правоохранительными органами подтверждена схема нелегального ввоза пшеницы по фиктивным документам.

Предварительный ущерб государству в виде неуплаченного НДС от ввезенного товара из России в Казахстан составил более 660 млн тенге.

«Указанное свидетельствует о применении предпринимателями двух стран схемы получения льгот по НДС путем экспорта российского зерна под видом казахстанского. Причиной такого положения дел является отсутствие системы учета и дальнейшего контроля использования ввозимой из России зерновой продукции», - добавил Андрей Лукин.



