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    Об угрозе подтоплений дач предупредили жителей Петропавловска

    14 Апреля 2023, 13:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области синоптики предупредили о повышении уровня воды в реке Есиль у Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», на гидрологическом посту в Петропавловске уровень воды на 8.00 часов составил 926 см. Опасным уровнем считаются 1 004 см. При превышении критической отметки возможна угроза подтопления дачных участков и дорог, расположенных ниже по течению реки. Повышение уровня воды ожидается за счет добегания талого стока с верховьев рек.

    За минувшие сутки Есиль у города поднялся на 46 см. Еще больше вниз по течению, у села Долматово Кызылжарского района – плюс 92 см. Сейчас уровень воды здесь составляет 987 см, критический – 1 450 см.

    На Сергеевском водохранилище продолжается спад. Вода за сутки ушла на девять см, перелив через гребень плотины уже меньше метра – 96 см.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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