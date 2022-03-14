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    Об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях рассказал Берик Асылов

    14 Марта 2022, 11:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О криминальной группировке Армана Джумагельдиева по прозвищу «Дикий Арман», рассказал Генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К примеру, под стражей Джумагельдиев – так называемый «Дикий Арман» и 14 членов его группировки. Таким людям терять было нечего, и они легко шли на различные преступления - громили магазины, занимались мародерством, нападали на административные здания», - сказал Берик Асылов.

    Всего, как отметил глава высшего надзорного органа, на причастность к совершенным преступлениям проверено более 22 тысяч лиц.

    Ранее сообщалось, что общее число арестованных по всем органам составило 766 подозреваемых. В основной массе – это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.

    Ранее, 7 февраля, на брифинге в СЦК начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров сообщил о том, что преступная группировка криминального авторитета по прозвищу «Дикий Арман» похитила и насильно удерживала 24 мирных жителя во время январских событий. Также он уточнил место, где находится криминальный авторитет по прозвищу «Дикий Арман». Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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