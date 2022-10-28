Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Об ответственности за нарушения предвыборной агитации напомнил прокурор СКО

    28 Октября 2022, 10:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокурор Северо-Казахстанской области Багбан Таймбетов обратился к жителям региона. Глава надзорного органа напомнил об ответственности за нарушения порядка и условий предвыборной агитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обращение прокурора области появилось на официальной странице ведомства в Instagram . Б.Таймбетов сообщил, что пока нарушений выборного законодательства в регионе не зафиксировали. Он подчеркнул, что порядок проведения предвыборной агитации определен Законом «О выборах в Республике Казахстан» и несоблюдение установленных норм влечет административную ответственность.

    «В Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях - девять статей за нарушения порядка и условий предвыборной агитации, которые предусматривают штрафы. Возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательные права, относится к исключительной компетенции прокурора. Дела данной категории рассматриваются судами. Граждане по всем вышеуказанным статьям могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд. В этом случае дела сразу рассматриваются судами, но с участием прокурора», - прокомментировал Б.Таймбетов.

    Он обратил внимание на необходимость соблюдения требований к исходным данным на агитационных материалах. Все они должны содержать сведения об организации, их выпустившей, месте их печатания и тираже, лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачены услуги.

    «По каждому факту нарушения будут приниматься предусмотренные действующим законодательством правовые меры», - добавил прокурор области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Генпрокуратура Выборы Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ребенка с инвалидностью избили в центре социального обслуживания в Актобе
    Мурат Тлеубердиев назначен прокурором Туркестанской области
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров