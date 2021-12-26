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    Об опасности при эксплуатации пиротехники напомнили в ДЧС ВКО

    26 Декабря 2021, 20:19

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области напоминают о безопасной эксплуатации пиротехнических изделий в новогоднюю ночь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Сотрудники департамента напомнили, что радиус опасной зоны при использовании пиротехнической продукции составляет 60 метров.

    «Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому эта продукция требует особого внимания при обращении. Большинство пиротехнических изделий имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 миллиметров в секунду. Радиус опасной зоны 60 метров, опасны и так называемые «бомбочки» и бенгальские огни, температура стержня достигает до 2 тысяч градусов, особенно опасно, если попадают искры на ковер», - прокомментировали специалисты ДЧС ВКО.

    Важно также отметить, что поражающим фактором при пожаре является едкий дым, именно он приводит к несчастным случаям при пожаре.

    Спасатели ДЧС ВКО в целях безопасности советуют при эксплуатации пиротехники соблюдать следующие правила:

    · Изучать инструкцию

    · Ни в коем случае не продавать фейерверки детям.

    · Правильно выбрать место для фейерверка. Это должна быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев. В радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов. Зрителей ставьте подальше — не меньше чем за 35-50 метров от пусковой площадки.

    § Фейерверки запрещено использовать внутри здания и в помещении, особенно если там люди.

    § Запрещено запускать фейерверк и при сильном ветре.

    § Категорически запрещается бросать петарды в людей, животных, бросать в автомобили.

    § Нельзя наклоняться над салютом при поджигании фитиля.

    § Не сработавшие элементы и изделия залейте водой

    Чтобы не допустить трагедий, специалисты ДЧС ВКО совместно с сотрудниками Департамента полиции проводят профилактические рейды на рынках области. Нарушителей, реализующих пиротехнику без разрешительных документов привлекают к административной ответственности согласно Кодексу РК «Об административных правонарушениях» по статьям 196 и 483. В регионе спасателями и полицейскими проведено более 50 рейдов, изъято 73 единицы контрафактной продукции.

    Ранее министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин дал рекомендации по технике безопасности в новогодние праздники.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Безопасность Регионы Казахстана МЧС ДЧС
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