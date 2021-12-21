Об ограничении на вывоз горючего и лесоматериалов сообщили в погранслужбе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте пограничной службы по Северо-Казахстанской области проинформировали об ограничении вывоза определенной продукции через границу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента, речь идет о сжиженном нефтяном газе, бензине, дизельном топливе, отдельных видах нефтепродуктов и лесоматериалов. На эту продукцию вводится ограничение на вывоз через пункты пропуска на государственной границе Республики Казахстан в Российскую Федерацию.

В погранслужбе напомнили, что нарушение порядка провоза запрещенных материалов влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Напомним, в ноябре незаконный вывоз дизельного топлива и бензина пресекли пограничники в Жамбылской области. В декабре бензин под видом газового конденсата пытались вывезти из Туркестанской области.