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      Северо-Казахстанская область

    Об ограничении на вывоз горючего и лесоматериалов сообщили в погранслужбе в СКО

    21 Декабря 2021, 14:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте пограничной службы по Северо-Казахстанской области проинформировали об ограничении вывоза определенной продукции через границу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента, речь идет о сжиженном нефтяном газе, бензине, дизельном топливе, отдельных видах нефтепродуктов и лесоматериалов. На эту продукцию вводится ограничение на вывоз через пункты пропуска на государственной границе Республики Казахстан в Российскую Федерацию.

    В погранслужбе напомнили, что нарушение порядка провоза запрещенных материалов влечет за собой административную и уголовную ответственность.

    Напомним, в ноябре незаконный вывоз дизельного топлива и бензина пресекли пограничники в Жамбылской области. В декабре бензин под видом газового конденсата пытались вывезти из Туркестанской области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Пограничники Регионы Казахстана Топливо
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