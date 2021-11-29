Об обсуждениях законопроекта о личных подсобных хозяйствах высказался Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник министра сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков прокомментировал обсуждение законопроекта «О личных подсобных хозяйствах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каким должен быть проект закона о личных подсобных хозяйствах, какие задачи он призван решать, приведет ли принятие закона к ограничению права частной собственности граждан, как шумят и говорят, сократятся ли объемы субсидий крупным и средним сельхозтоваропроизводителям из-за того, чтобы якобы субсидии направят на поддержку личных подсобных хозяйств? Такие вот вопросы возникают. Сразу хочу сказать, что по действующему законодательству любые проекты нормативно-правовых актов должны размещаться на порталах государственных органов - разработчиков для публичного обсуждения. Это было сделано и с проектом закона о личных подсобных хозяйствах», - рассказал Толеутай Рахимбеков в ходе брифинга в Минсельхозе.

По словам советника министра сельского хозяйства, по законопроекту поступило около 1500 откликов-обсуждений.

«Из них, честно признаемся, порядка 60% или 900 откликов позитивные, около 600 или 40% негативные. Скажу о негативных. Было интересно наблюдать, на каждый отклик мы давали ответы. Но очень часто встречались одни и те же лица. Условно, назовем Анна Каренина - 40 раз написала отклик - «я против закона о ЛПХ». Молодая девушка, 32 года, чего ей в полвторого ночи так активно обсуждать законопроект о ЛПХ. Мне просто было интересно узнать, почему так обсуждает активно. Посмотрели, оказались тренерами фитнес-клуба, визажистами салона красоты, мойщиками автомастерской в большинстве, кто писал негативно. Если кто бы писал аргументированно, почему против, приводил данные, то вопросов не было, а просто писать «против» - это один вопрос. У меня как гражданина Казахстана возник вопрос - не работники ли тех фитнес-клубов, салонов красоты, которые незаконно получали субсидии на сельское хозяйство, о которых говорил Антикор месяц назад», - считает Толеутай Рахимбеков.

Толеутай Рахимбеков напомнил, что впервые идея такого закона появилась летом 2003 года при разработке госпрограммы развития сельских территорий на 2004-2010 годы.

«Тогда в Минсельхозе провели анализ всех 7660 сельских населенных пунктов. Такое количество было в Казахстане на 1 января 2003 года. Для сравнения хочу сказать, что через 18 лет на 1 января 2021 года сел в стране осталось 6 332. За 18 лет с карты страны исчезли 1338 сел или в среднем за год в Казахстане исчезали по 75 сел. Анализировали каждое село по 123 показателям. Мы столкнулись с таким феноменом как «личное подсобное хозяйство». Около 1,7 млн ЛПХ, на долю которых приходится половины всей валовой продукции сельского хозяйства. Причем ЛПХ производит продукцию без единого внимания со стороны государства и без единого тиына господдержки», - пояснил Т. Рахимбеков.

По данным Минсельхоза, в стране личными подсобными хозяйствами произведено 2,6 трлн тенге продукции, или 41,5% всей продукции сельского хозяйства.