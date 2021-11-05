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      Экономика

    Об интересах ЕС в Центральной Азии рассказала Тери Хакала

    5 Ноября 2021, 16:52

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Европейский союз является надежным партнером Центральной Азии. Об этом заявила специальный представитель Европейского союза в Центральной Азии Тери Хакала, выступая на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия» в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Программа сотрудничества ЕС и ЦА принята в 2018 году и призвана укреплять сотрудничество и региональный диалог. Стратегия подчеркивает наши основные цели. Мы заинтересованы в повышении процветания и жизнестойкости региона, в содействии развитию «зеленой» экономики и повышению конкурентоспособности, оказании помощи в восстановлении экономики Центральной Азии», - сказала Тери Хакала.

    Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана стартовал первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА»).

    Планируется, что эта встреча на высоком уровне станет первой в серии мероприятий, которые пройдут в странах Центральной Азии в ближайшие годы в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Укрепление экономических связей между Европейским союзом и Центральной Азией является одним из приоритетов стратегии. По словам организаторов, форум предоставит участникам возможность обсудить приоритетные потребности Центральной Азии в области устойчивого экономического развития ради пользы и выгоды всех сторон. Тремя основными темами мероприятия станут «зеленое» восстановление, цифровизация и улучшение деловой среды.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия Экология Экономика Евросоюз Цифровой Казахстан Международная деятельность РК
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