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    Об инициативах в рамках концепции «Открытая партия» рассказал Асхат Оралов

    1 Марта 2022, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О реализуемых инициативах в рамках единой концепции «Открытая партия» рассказал исполнительный секретарь партии «AMANAT» (ранее Nur Otan) Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уже в этом месяце на базе Института общественной политики предлагаем открыть постоянно действующую диалоговую площадку «TALQYLAU», где будут вырабатываться предложения по вопросам, волнующим население. Более того, предлагается запустить партийный пресс-центр с регулярными брифингами депутатов Парламента и маслихатов, партийных членов Правительства и местных исполнительных органов на базе Холдинга «Nur Media». Данные инициативы будут реализованы в рамках единой концепции «Открытая партия», - сказал во время внеочередного съезда Асхат Оралов.

    Напомним, что в ходе сегодняшнего съезда было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Политические партии Политические реформы Общество Политика Съезд партии Аманат
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