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    Об инфляционных тенденциях в регионах Казахстана в декабре 2021 года рассказали в Нацбанке

    20 Января 2022, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления мониторинга реального сектора Департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов рассказал об инфляционных тенденциях в регионах РК в декабре 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    В декабре годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,4% (в ноябре – 8,7%). В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 16 регионах, ускорившись только в Нур-Султане (с 8,6% до 8,8%). Наибольшее замедление зафиксировано в Туркестанской (с 9,0% в ноябре до 8,3% в декабре) и Жамбылской областях (с 8,8% до 8,1%).

    Замедлился рост цен на продовольственные товары в стране, составив 9,9% (в ноябре – 10,9%). Максимальный рост цен на продовольственные товары сложился в Мангистауской области (11,8%).

    Цены на непродовольственные товары продолжают расти (с 8,3% до 8,5%). Наибольшие показатели отмечаются в Акмолинской (9,8%), а также Актюбинской и Карагандинской (по 9,6% соответственно) областях, наименьший – в Мангистауской области (7,7%).

    Цены на платные услуги в декабре выросли на 6,5% (в ноябре – 6,4%). Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (8,0%), значительно ниже – в Актюбинской области (5,3%).

    Месячная инфляция в стране вышла на отметку ниже среднемесячного значения за последние 5 лет и составила 0,6% (за 2016-2020 годы – 0,8%). Выше своей исторической нормы цены в декабре 2021 года выросли только в Нур-Султане (0,9%) и Актюбинской области (0,8%). В Акмолинской области цены не изменились, а в остальных регионах месячные темпы роста цен сложились ниже своей исторической нормы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Нацбанк Казахстана Экономика Цены и тарифы Регионы Казахстана Общество
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