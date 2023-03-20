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      Северо-Казахстанская область

    Объемы влагозапасов в СКО превышают многолетние значения на 89%

    20 Марта 2023, 14:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Территория Северо-Казахстанской области, согласно гидрологическому прогнозу, составленному РГП «Казгидромет» на период с 18-го по 24-е марта, на 97% покрыта снегом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», за неделю запас воды в снеге возрос с 98 до 108 мм, Объемы влагозапасов увеличились с 7 710 млн до 8 496 млн кубических метров, что на 89% выше среднемноголетнего значения. Глубина промерзания грунта изменилась незначительно, всего на один сантиметр – со 102 до 101.

    Прогнозируемый объем стока по реке Есиль в Сергеевское водохранилище до 24-го марта составит 35,5-5,5 млн кубических метров.

    С 22-го марта в регионе ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до 3-13 градусов.

    Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщали, что после 25-го марта, с приходом теплых фронтов, температура воздуха будет выше нуля и днем, и ночью. Паводок начнется на неделю раньше, чем в прошлом году.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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