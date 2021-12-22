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    Объемы производства бензина и дизтоплива озвучили в Минэнерго РК

    22 Декабря 2021, 10:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года объем переработки нефти в Казахстане ожидается на уровне 17,1 млн тонн, производство нефтепродуктов - 13,1 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2021 года объем переработки нефти ожидается на уровне 17,1 млн тонн, производство нефтепродуктов - 13,1 млн тонн. Из основных видов нефтепродуктов по итогам текущего года производство бензина прогнозируется в объеме 4,7 млн тонн, дизельного топлива – 4,8 млн тонн, мазут – 2,4 млн тонн, битум – 933 тысячи тонн и авиакеросин – 600 тысяч тонн», - сказал глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев.

    При этом, глава ведомства отметил, что с августа по октябрь на рынке горюче-смазочных материалов образовался дефицит дизельного топлива.

    «Для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом были приняты следующие меры: введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, который действует до 21 мая 2022 года; перенесен плановый ремонт на АНПЗ на 2022 год; сдвинут ремонт на ПНХЗ с сентября на ноябрь; осуществлен импорт дизельного топлива с НПЗ РФ в объеме 281 тысячи тонн. Благодаря оперативно принятым мерам, ситуацию на рынке дизельного топлива удалось стабилизировать», - отметил министр.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции в Казахстане ожидается на уровне 190 тысяч тонн.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Энергетика Промышленность Нефть Минэнерго РК Топливо
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