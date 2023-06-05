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    Объемы морских грузоперевозок выросли в Казахстане

    5 Июня 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Грузоперевозки морским транспортом за 2022 год превысили 1,1 млн тонн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    В прошлом году морским транспортом перевезено 1 193,7 тысячи тонн — на 46,8% больше, чем за 2021 год. (2021 год – 812,9 тысячи тонн). Грузооборот на морском транспорте за 2022 год составил 681,9 млн ткм — на 23,3% больше, чем в предыдущем году. (2021 год – 552,8 млн ткм). Добавим, что морским транспортом перевезено 89,2 тысячи человек. Напомним, в Казахстане в 2022 году зарегистрировано было 282 морских судна. Среди них есть баржи, нефтеналивные судна, сухогрузы, суда обеспечения и другие. По сроку эксплуатации у 23% судов год выпуска превышает 25 лет, 22% – от 16 до 20 лет, еще 26,6% – от 11 до 15 лет, лишь 9,9% морского транспорта не старше 5 лет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Статистика Транспорт
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