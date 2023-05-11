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    Объемы кредитования малого предпринимательства выросли в Казахстане

    11 Мая 2023, 16:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков рассказал об оказываемых малому и среднему предпринимательству мерах господдержки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Средневзвешенная ставка на рынке по кредитам банков второго уровня составляет 19,5%. В рамках субсидирования по кредитам государство снижает ставку вознаграждения для субъектов МСП до уровня 8%. Для решения проблемы, связанной с нехваткой залогового обеспечения, реализуется инструмент частичного гарантирования», - сказал Тимур Жаксылыков в рамках обсуждения мер по расширению кредитования реального сектора экономики в Сенате.

    По его словам, за последние 5 лет кредиты МСП выросли с 4 трлн тенге до 6,3 трлн тенге.

    «На сегодня мерами господдержки охвачены кредиты МСП на сумму 2,3 трлн тенге. Это составляет 40% в общем портфеле банков второго уровня по кредитам МСП. Количество проектов с 2019 года выросло в 9 раз, а сумма выплаченных субсидий в 5 раз», - добавил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Банки Бизнес Экономика
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