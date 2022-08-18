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    Объемы добычи нефти и газа в Китае достигли рекордного уровня

    18 Августа 2022 23:00

    ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Объемы добычи нефти и природного газа в Китае достигли рекордного уровня за первые семь месяцев этого года, что способствовало развитию экономики страны и удовлетворению жизненных потребностей ее жителей, сообщили в четверг в Государственном управлении по делам энергетики КНР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    За отчетный период добыча сырой нефти выросла на 3,7 % в годовом исчислении, до 120 млн тонн, а добыча природного газа увеличилась на 5,4 % в годовом выражении, до 126,7 млрд кубометров.

    За указанный период объемы добычи сланцевой нефти, а также сырой нефти и природного газа в морских акваториях и шельфе увеличились на 14,4 %, 7,9% и 13,6 % соответственно по сравнению с тем же периодом 2021 года.

    Согласно данным, импорт сырой нефти в Китай за первые семь месяцев этого года достиг 290 млн тонн, а импорт природного газа - около 86,5 млрд кубометров.
    #Китай #Нефть
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