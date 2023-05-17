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    Объем взаимной торговли между Казахстаном и Китаем достиг рекордного за 30 лет уровня – Президент РК

    17 Мая 2023, 17:42

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Казахстаном и Китаем достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Сегодня Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов. Полагаю, такими темпами, в ближайшее время мы сможем достичь цели по доведению товарооборота до 35 млрд долларов. Поэтому предлагаю наметить новую планку в 40 млрд долларов к 2030 году. Для достижения этой цели мы могли бы расширить номенклатуру взаимной торговли. Казахстан заинтересован в расширении экспорта сельхозпродукции в Китай. Только за прошлый год объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 млн долларов. Казахстан готов поставлять бобовые культуры, высококачественное экологически чистое охлажденное мясо говядины, баранины», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Как отметил Президент РК, реализация экономического потенциала во многом зависит от транзитно-транспортной сферы.

    «Здесь особо хотелось бы отметить наше плодотворное сотрудничество в рамках Вашей уникальной по масштабу инициативы «Пояс и путь». Завтрашний онлайн запуск строительства логистического центра в Сухом порту города Сиань станет еще одной точкой роста наших транспортно-логистических связей. В рамках диверсификации транспортных коридоров предлагаю активно использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). С удовлетворением отмечаю растущий интерес наших стран к укреплению сотрудничества в сфере образования и науки. С учетом высокого качества технического образования в КНР, хотел бы вновь отметить наш интерес к открытию в Казахстане филиала одного из крупных вузов Китая», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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