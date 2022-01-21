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    Объем взаимной торговли ЕАЭС вырос на 32,4%

    21 Января 2022, 21:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-ноябре 2021 года объем взаимной торговли ЕАЭС вырос на 32,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

    «Высокими темпами идет восстановление взаимной торговли ЕАЭС. В январе-ноябре 2021 года объем взаимной торговли составил 65,5 млрд долларов США, что на 32,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 17,8% выше доковидного периода января-ноября 2019 года», - сообщили в ЕЭК.

    Рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах Союза: в Казахстане – на 35,3%, России – на 35,2%, Кыргызстане – на 30,4%, Армении – на 27,4%, Беларуси – на 24,8%.

    Продолжается активная торговля продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года объем поставок на рынок Союза из Армении увеличился на 29,5%, из России – на 27,3%, Кыргызстана – на 17,3%.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика ЕАЭС
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