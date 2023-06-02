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    Объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов – Президент РК

    2 Июня 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на второй встрече лидеров «Центральная Азия – Европейский Союз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент РК заявил, что объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов.

    «Перспективы сотрудничества Центральной Азии и Европейского Союза действительно обширны. По итогам прошлого года приток европейских инвестиций увеличился на 23%, составив 12,5 миллиарда долларов.

    Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40% нашей внешней торговли.

    В прошлом году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов. Считаю, что у нас есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до 50 миллиардов долларов», - сказал он.

    Касым-Жомарт Токаев заявил, что всестороннее партнерство Казахстана с Европейским Союзом подкрепляется новыми договоренностями в таких перспективных стратегически важных отраслях.

    «Взаимодействие Казахстана с Европейским Союзом активно развивается по 29 основным направлениям, скрепленным Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве с государствами-членами Европейского Союза.

    В Казахстане работают более трех тысяч компаний с участием европейского капитала, включая такие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens и другие.

    С удовлетворением отмечу, что наше всестороннее партнерство подкрепляется новыми договоренностями в таких перспективных стратегически важных отраслях, как добыча редкоземельных металлов, производство «зеленого» водорода.

    Одним из прорывных проектов стало начало строительства немецко-шведской компанией Svevind завода по установке ветряных и солнечных электростанций и производству трех миллионов тонн «зеленого» водорода в Казахстане. Это составляет около 20% от потребностей ЕС в этом продукте», - отметил Глава государства.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Евросоюз Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт
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