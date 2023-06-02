Объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на второй встрече лидеров «Центральная Азия – Европейский Союз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент РК заявил, что объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов.

«Перспективы сотрудничества Центральной Азии и Европейского Союза действительно обширны. По итогам прошлого года приток европейских инвестиций увеличился на 23%, составив 12,5 миллиарда долларов.

Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40% нашей внешней торговли.

В прошлом году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов. Считаю, что у нас есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до 50 миллиардов долларов», - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что всестороннее партнерство Казахстана с Европейским Союзом подкрепляется новыми договоренностями в таких перспективных стратегически важных отраслях.

«Взаимодействие Казахстана с Европейским Союзом активно развивается по 29 основным направлениям, скрепленным Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве с государствами-членами Европейского Союза.

В Казахстане работают более трех тысяч компаний с участием европейского капитала, включая такие транснациональные корпорации, как Shell, Eni, Total, Air Liquide, Alstom, Siemens и другие.

С удовлетворением отмечу, что наше всестороннее партнерство подкрепляется новыми договоренностями в таких перспективных стратегически важных отраслях, как добыча редкоземельных металлов, производство «зеленого» водорода.

Одним из прорывных проектов стало начало строительства немецко-шведской компанией Svevind завода по установке ветряных и солнечных электростанций и производству трех миллионов тонн «зеленого» водорода в Казахстане. Это составляет около 20% от потребностей ЕС в этом продукте», - отметил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза.



