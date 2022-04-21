Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Объем воды в Казахстане снизится уже через 8 лет

    21 Апреля 2022, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дефицит воды в Казахстане уже через 8 лет составит порядка 12-15 кубометров в год. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По прогнозам Всемирного банка, объем водных ресурсов в Казахстане к 2030 году снизится с 90 до 76 кубометров в год. Примерно такой же прогноз делают и казахстанские ученые. Это означает, что дефицит воды в стране уже через 8 лет составит порядка 12-15 кубометров в год, то есть около 15%», - сказал А. Куришбаев.

    Депутат отметил, что до сих пор наша экономика не сталкивалась с подобным дисбалансом водных ресурсов и мы еще не ощущали такой дефицит воды.

    «У нас принято много различных государственных программ в разных отраслях экономики. Однако, возникает вопрос: «Хватит ли водных ресурсов для их реализации?». Как указывают международные эксперты, главной проблемой в Казахстане является несовершенство системы планирования и контроля водных ресурсов. То, что мы делаем, называется не управление водными ресурсами, а управление спросом на воду», - подчеркнул А. Куришбаев.

    Во-первых, по словам сенатора, мы до сих пор не владеем точной информацией о запасах водных ресурсов в республике.

    «Государственный водный кадастр должен проводить РГП «Казгидромет», а не частные организации, как сейчас делается. Для этого необходимо перевод мониторинга водного фонда на цифровой формат и технологии дистанционного зондирования. А у нас в большинстве водоемов отсутствуют даже гидрологические посты. Во-вторых, нужно обновить с учетом современных требований схему комплексного использования и охраны водных ресурсов Казахстана, что является основой стратегии и тактики рационального использования воды. В-третьих, необходимо определить реальную себестоимость воды для каждого водного бассейна. Без этого экономное использование водных ресурсов невозможно. То, что сегодня сделано РГП «Казводхоз» – единые на всю республику тарифы на поливную воду – это нонсенс, такой подход противоречит мировой практике!», - добавил А. Куришбаев.

    В-четвертых, как сообщил депутат, коэффициент полезного действия оросительных систем в республике не превышает 0,45-0,55, то есть почти 50% поливной воды в них теряется. Только на 16% орошаемой пашни используются технологии капельного орошения и дождевальные установки.

    «Иначе говоря, большая часть поливной воды у нас уходит в песок. Поэтому необходимо менять политику господдержки в орошаемом земледелии. Её должны получать только те, кто внедряет водосберегающие технологии», - считает А. Куришбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Общество Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Лучшие мобилографы Казахстана пройдут стажировку в New York Film Academy
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО