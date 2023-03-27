Объем талого стока в Сергеевское водохранилище увеличивается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Согласно гидрологическому прогнозу, составленному РГП «Казгидромет» до 31 марта, в Северо-Казахстанской области ожидается активное таяние снега и формирование талого стока. В течение недели в регионе возможен дождь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, на этой неделе ожидается повышение температуры воздуха в ночное и дневное время. В отдельные дни столбик термометра будет подниматься до 13-15 тепла.

За прошлую неделю объем накопленных влагозапасов по реке Есиль до Сергеевского водохранилища уменьшился до 314 млн кубометров и составляет около 8,5 млрд кубических метров, что выше среднемноголетнего значения в 1,3 раза. Прогнозируемый объем стока воды до 31 марта – 4-6 млн кубометров. На прошлой неделе этот показатель составлял 3,5-5,5 млн кубических метров.

За неделю незначительно уменьшился запас воды в снеге – со 108 до 104 мм, объем влагозапасов – с 8 496 млн до 8 182 млн кубометров, глубина промерзания грунта – со 101 до 93.

Петропавловск уже столкнулся с большим объемом талых вод. Коммунальные службы хоть и работают в круглосуточном режиме, но, судя по ситуации на некоторых улицах, справиться с потоком воды не могут.

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Публикация от ПЕТРОПАВЛОВСК КАЗАХСТАН ❤ СКО (@skopetro)

По прогнозам синоптиков, сегодня, 27 марта, в регионе днем ожидается плюс 8-13 градусов.