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    Объем инвестиций из ОАЭ в Казахстан составил почти $420 млн за 2022 год

    31 Мая 2023, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реализацию ряда совместных инвестпроектов обсудили Алихан Смаилов и посол ОАЭ в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Вопросы увеличения объемов взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, транспорта и логистики обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Чрезвычайный и Полномочный посол ОАЭ в нашей стране Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики.

    Алихан Смаилов отметил, что Казахстан придает особое значение развитию инвестиционного партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами. По итогам прошлого года объем инвестиций из ОАЭ в РК вырос на 27% и составил почти $420 млн. При этом в январе текущего года в рамках официального визита Главы государства правительства двух стран подписали Совместную декларацию о реализации новых стратегических инвестиционных проектов.

    «Отрадно, что сегодня стороны уже приступили к исполнению договоренностей, достигнутых на высоком уровне. Мы нацелены на активизацию нашего взаимодействия, в том числе заинтересованы в росте инвестиций ОАЭ в экономику Казахстана», — сказал Алихан Смаилов.


    Он добавил, что приоритетной задачей является и развитие торговых отношений.

    «Лидеры наших стран поставили задачу довести объем взаимного товарооборота до $1 млрд. В этой связи Казахстан готов нарастить объемы поставок продукции сельского хозяйства, машиностроения и легкой промышленности на рынок ОАЭ», — отметил Премьер-Министр.

    В свою очередь Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики обозначил готовность эмиратской стороны наращивать эффективное межгосударственное взаимодействие, в том числе по реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента РК в ОАЭ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК ОАЭ Алихан Смаилов Инвестиции
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