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    Объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту вырос в 2,5 раза

    8 Февраля 2023, 16:38

    Положительная динамика перевозок наблюдается по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В прошлом году объем грузоперевозок увеличился в 2,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    8 февраля в Алматы состоялось заседание Общего собрания Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ). Участники маршрута подвели итоги деятельности Ассоциации за 2022 год, отметив положительную динамику перевозок по ТМТМ и его возросшую роль в современных геополитических реалиях.

    В 2022 году объем грузоперевозок увеличился в 2,5 раза и достиг 1,5 млн тонн. При этом экспорт казахстанских грузов увеличился в 6,5 раз в сравнении с 2021 годом и составил 891 тысячу тонн. Перевезено 33,6 тысяч ДФЭ в контейнерах – это на 33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    В ходе заседания обсуждены вопросы повышения эффективности работы по привлечению грузов на ТМТМ и развитию контейнерных перевозок.

    Достигнуты договоренности по вопросам увеличения объемов перевозок грузов по маршруту на 2023 год, курсирования регулярного шаттл-поезда по твердому расписанию и создания единого транзитного продукта.

    По итогам встречи подписаны соответствующие протоколы.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    КТЖ Экономика Транспорт
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