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    Объём добычи нефти в стране составит свыше 85 млн тонн по итогам 2021 года - Аскар Мамин

    22 Декабря 2021, 10:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам текущего года объем добычи нефти в Казахстане составит 85,7 млн тонн. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» большое внимание уделено развитию энергетической и нефтегазохимической отраслей. По итогам текущего года объем добычи нефти в стране составит 85,7 млн тонн. Для дальнейшего развития отрасли сегодня реализуются капиталоемкие проекты на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, а в ближайшее время планируется разработка морских проектов Каламкас море и Хазар», - отметил Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Общая стоимость данных проектов составляет свыше 51 млрд долларов.

    Ранее сообщалось, что обеспеченность населения газом на сегодняшний момент составляет свыше 10 млн человек.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Нефть Аскар Мамин
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