Объем депозитов в Казахстане вырос впервые в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам марта 2023 года объем депозитов в депозитных организациях Казахстана сложился на отметке 30,7 трлн тенге, что сразу на 3,0% больше, чем в феврале, когда депозиты составляли 29,8 трлн тенге. В целом, к соответствующему месяцу предыдущего года показатель увеличился почти на 16%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Нацбанк РК.

Как отмечает экономист Галымжан Айтказин, в разрезе компонент депозитной базы наибольший вклад в месячном притоке пришелся на другие (срочные) депозиты юрлиц в тенге (+1,97 процентного пункта), другие (срочные) депозиты физлиц в тенге (+0,76 пп.).

В свою очередь, наибольший отрицательный вклад оказали переводимые (несрочные) депозиты юрлиц в тенге (-0,45 пп.). При этом, вклад в снижение объема депозитов от переоценки вкладов в марте был незначительным из-за укрепления обменного курса USDKZT всего на 0,4% до 449,9.

Суммарный прирост депозитов в марте оказался положительным как для тенговых (2,60 п.п.), так и для вкладов в инвалюте (+0,54 п.п.).

Между тем, долларизации депозитов (доля вкладов в инвалюте в общем объеме депозитов) сохранилась на исторически низкой отметке в 30%.



